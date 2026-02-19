ファッションブランド『A BATHING APE』（BAPE）とサンリオキャラクターズとコラボレーションした、スペシャルコレクションが公開された。今回は人気キャラのクロミとハローキティとタッグを組んだアイテムを多数展開する。今月28日よりBAPE正規販売店およびウェブストアで発売。【イメージ＆アイテム全カット】「A BATHING APE×サンリオキャラクターズ」クロミとキティがコラボ！自称マイメロディのライバルで、乱暴者に見え