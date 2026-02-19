第2次高市内閣を本格始動させた高市総理は、来年度予算案の年度内成立に意欲を示しました。ただ、与党内に浮上する「審議時間の短縮案」に「国会軽視」などと反発の声があがっています。高市総理「『高市内閣2.0』の始動です」きのう発足した、第2次高市内閣。衆議院の解散により、過去最大122兆円を超える来年度予算案の審議入りは1か月ほど遅れていますが、高市総理は予算案の「年度内成立」を諦めていないと明言しました。高市