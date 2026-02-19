〈「経験が浅い嬢はベテランの男性カメラマンに撮ってもらうほうがいい」伝説の“嬢”たちが赤裸々に語った“パネル写真選び”の意外なポイント〉から続くパネル写真における過度な加工、通称「パネマジ」が平然と行われてきた風俗業界。しかし、自身を“魔法使い”と称するレタッチャーの瑞月氏は、別人のように作り変えるレタッチは行わない。【ビフォーアフター】現役レタッチャーが明かす…現役嬢のパネル写真の修整前→修整