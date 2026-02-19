19日朝、暴風雪警報が出された北海道・札幌市。傘が壊れそうになるほどの猛吹雪に見舞われました。ダウンコートのフードを手で引っ張りながら吹雪を耐えしのぐ様子があちらこちらで見られました。発達した低気圧の影響で、札幌市では台風並みの暴風が吹き荒れ、関東では氷の壁が出現するほどの寒さが戻ってきました。札幌市中央区で路面電車を待つ多くの人たちも、ほとんどの人がフードをかぶり電車を待っていました。街の人からは