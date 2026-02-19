アイドルグループ・INUWASIのメンバーで“マシュマロボディの超新星”としてグラビアシーンから熱視線を送られているはのんまゆとすずめが、19日発売の『月刊ヤングマガジン』3号（講談社）の巻末グラビアに登場する。【写真】黒衣装で美スタイルをみせたはのんまゆINUWASIのメンバーとして人気を博す2人が、『週刊ヤングマガジン』初表紙から間もなく『月マガ』にも登場。“童顔×成熟ボディ”で話題となった2人が未公開カッ