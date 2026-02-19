JR東日本はきょう、新幹線の座席を最短1分で予約できるサービスを今年の秋ごろに始めると発表しました。JR東日本が提供する新幹線や特急列車の予約サービス「えきねっと」は、初めて使う場合、会員登録から予約の完了までおよそ20分かかるなどとして、改善を求める声が多く寄せられていました。こうした中、秋ごろに始まる新たな新幹線予約サービス「JRE GO」は、会員登録が不要で、新幹線の予約が最短1分でできるとしていま