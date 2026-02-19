中道の泉健太議員が１９日、ＹｏｕＴｕｂｅで、副議長就任騒動について、真相を語った。泉氏は１７日にＸで「なぜ俺にまわってくるのか。上はどう考えているのか」と投稿。衆院副議長に自分が選出されるという報道に疑義を呈していた。その後「私は党の人材力を信じている」などと祈るようにつぶやき、結果、石井啓一氏が選出されたことに「まさに素晴らしい副議長人事。経験、見識十分の先輩を輩出できることは中道会派の喜び