お笑いコンビ・シャンプーハットのてつじが18日、大阪市内で行われたミツカンの新商品、ご当地味ぽん第3弾 『大阪無限粉もんソースby味ぽん』の発表会にゲストとして登壇。新商品をアピールすべく、笑いに満ちたグルメトークを展開した。【写真】見事正解！“大阪粉もんクイズ”に挑戦したシャンプーハット・てつじイベントではまず、ミツカンのマーケティング企画一部調味料二課に所属する田中史恵氏が登壇。新商品の『大阪