人気レースクイーンの央川かこ（31）が19日、自身のインスタグラムを更新。三つ編みでの“auコス”姿を披露した。「2025auレースアンバサダーとしてわたしも出演させて頂きます」と23日の「TGDAファンフェスタ」をアピールし、三つ編みで白とオレンジのauコスチュームで“S字カーブポーズ”している写真をアップ。「監督、ドライバーさん、レースアンバサダーも参加してイベントが盛りだくさんの1日なので、たくさんの方の