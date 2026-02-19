高市首相が意欲を見せる新年度予算案の年度内成立に向けて、野党から具体的な審議日程を求める声が相次ぎました。例年より1カ月ほど遅れている新年度予算案の審議を巡っては、高市首相が年度内成立を目指して、野党にも協力を呼びかけていました。中道改革連合・小川代表：具体的にどうしたいのか、どうするのかを示す責任はまず与党側にある。国民民主党・玉木代表：どういうスケジュールでやるのかということは、まず政府与党の