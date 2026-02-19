東京都の季節性インフルエンザ感染者数は、6週ぶりに減少に転じました。一方で、感染者数は依然として「警報」基準を超えていて、引き続き感染予防が必要です。東京都によりますと、先週15日までの1週間に報告された1医療機関あたりの季節性インフルエンザの感染者数は「38.40」人で、前の週の「39.31」人からわずかに減少となりました。都内の感染者数は6週ぶりに減少に転じた形です。今シーズンの都内の感染者数は、去年11月中に