記者会見する東京電力柏崎刈羽原発の伊能政雄第2運転管理部長＝19日午後、新潟県刈羽村東京電力は19日、営業運転に向けて検査を進めている新潟県の柏崎刈羽原発6号機について、作業状況の記者説明会を開いた。同原発の伊能政雄第2運転管理部長は作業のスケジュールを「少し時間の前後はあるが想定内だ」と述べた。19日は午前6時19分に全ての制御棒が入り、発電機と原子炉が止まった。20日から「中間停止」となり、温度変化や振