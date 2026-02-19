米国戦で同点ゴールを決め、喜ぶスウェーデンのミカ・ジバネヤト＝18日、ミラノ（ゲッティ＝共同）五輪アイスホッケーの男子準々決勝は3試合が延長までもつれた。敗れた欧州のチームでも北米プロ、NHLの所属先で主力を務める選手たちが存在感を示した。レンジャーズで活躍するスウェーデンのジバネヤトは0―1の第3ピリオド終了間際、豪快なスラップショットをゴール左隅にたたき込んだ。米国を追い詰めたものの勝てず、ベンチ