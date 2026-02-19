ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードスロープスタイルで男子の長谷川帝勝（たいが）選手が、この種目、日本勢初のメダルとなる銀メダルを獲得しました。また、女子では、ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛（ここも）選手が銅メダルを獲得しました。2人の選手の共通点は「立山パワー」です。 スノーボード 村瀬心椛選手の活躍支える「立山パワー」 日本時間のきのう行わ