ローソンは１９日、日本航空（ＪＡＬ）グループの客室乗務員と機内食開発チームが監修したスイーツや揚げ物など計１２品を２４日から発売すると発表した。地域の特産品やご当地グルメをイメージしたロールケーキなどを展開する。物価高で消費意欲が低下する中、異業種とのコラボで「わくわく感」のある商品を提供し、集客につなげる。全国を８地域に分け、各地に詳しい客室乗務員７人が監修してローソンの人気商品「プレミア