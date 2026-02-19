山梨・笛吹市でカメラが捉えたのは、逆走車とあわや正面衝突の瞬間です。走行していたのはオレンジ色のセンターラインを挟んで2車線と1車線に分かれる峠道。すると、目の前に現れたのは白いトラック。目撃者：（逆走車も）スピードが出ていたので、必死にブレーキを踏んで左にハンドルを切った。目撃者は間一髪で衝突を回避。白いトラックはすれ違った直後、本来走行すべき車線に戻っていきました。逆走は埼玉・鴻巣市でもカメラに