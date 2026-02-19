入って、まず「明るい」中国で2023年に国内運用を開始した旅客機「C919」は、2026年現在日本でその姿を見ることはできません。C919はエアバスの「A320」、そしてボーイングの「737」といった欧米の2大航空機メーカーそれぞれのベストセラー機のライバル機とすべく、中国が開発した機体です。その客室はA320/737と比べてどのようなものなのでしょうか、今回、実際に機内に入って見比べてみました。【写真】えっ…これが「中国版A3