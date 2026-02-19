エイチ・アイ・エス（HIS）は、「春旅ウルトラセール！！」を2月20日から3月5日まで開催する。国内・海外旅行やダイナミックパッケージ、航空券、ホテルなどで特別商品を設定し、卒業旅行や春休み、ゴールデンウイークなど、春から初夏にかけての旅行需要を喚起する。2月18日からは関東・関西でテレビCMも放映する。海外旅行商品の一例は、東京/成田発着往路午前＆復路午後発ソウル3日間が24,800円から、大阪/関西発着ソウル3日間