日本航空（JAL）とローソンは2月19日、JALグループの客室乗務員や機内食開発チームが監修したコラボ商品を発表した。2月24日から各ローソン店舗で発売する。全国展開するのは、JAL国際線機内で提供しているオニオンコンソメスープの味を再現したフライドフーズ3品と、機内オリジナルドリンク「スカイタイム（ももとぶどう）」を再現したグミの計4品。ラインアップは「からあげクン オニオンコンソメスープ味」（税込298円）、「Lチ