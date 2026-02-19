伊東純也を擁するヘンクは現地2月19日、ヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトステージ進出を懸けたプレーオフの第1レグで、ディナモ・ザグレブと敵地クロアチアで対戦する。現在32歳の伊東はスタッド・ドゥ・ランスのフランス2部降格を経て、昨夏にヘンクに復帰。10番を背負い、ベルギーリーグと並行して前回在籍時以来となるELを戦うなか、その喜びを噛みしめているようだ。日本代表MFはザグレブ戦を前に、欧州サッカー連