栗山前監督は全力で井端ジャパンにエールを送った（C）産経新聞社侍ジャパンの前監督、栗山英樹氏が2月19日、現在、宮崎で行われている強化合宿を訪問した。井端弘和監督や前回のチームでともに戦った近藤健介やナインを激励するシーンもあった中で、強く感謝の気持ちを伝えたのは今回アドバイザーとして合宿にフル参加しているパドレスのダルビッシュ有だった。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との