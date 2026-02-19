●きょう19日(木)は二十四節気「雨水」●今冬は「少雨」継続中●この先は暖かさが増すにつれて 雨の日の到来に期待も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう19日(木)は二十四節気の「雨水」…季節が進んで雪が雨に変わる、とされる頃ですが、雨が降ることはなく、空からは日ざしがタップリ地面に届いてきました。このように今冬は、なかなか本格的な雨・雪となる日が少ない状況です。県内を含む西日本、そして全国的にも太平洋側のエリア