深田、村瀬との攻防の末に銀メダルを手にしたサドフスキシノット(C)Getty Imagesハイレベルな攻防となった。現地時間2月18日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場となった日本の深田茉莉が87.83点をマークして同種目日本勢で初の五輪金メダルを獲得。次いでゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）が87.48点で銀メダル、村瀬心椛が85.80点で銅メダルとなった。 【関連記事】