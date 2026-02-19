「お友達になってもらうことはできませんか？」業務で知った女性の電話番号を悪用し、ＳＮＳで私的なメッセージを送ったとして、山科警察署に勤務していた４０代の男性巡査部長を、京都府警が書類送検していたことが分かりました。京都府警が個人情報保護法違反の疑いで書類送検したのは、京都府山科署に勤務していた男性巡査部長（４０代）です。府警によると、巡査部長は去年６月、業務で知った女性の電話番号を悪用し、Ｓ