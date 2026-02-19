私たちの体内に病原体（細菌・ウイルス）が侵入し、感染すると、さまざまな症状を引き起こします。例えば、上気道に病原体が感染して炎症を起こすと、鼻水やのどの痛みなどが生じます。この状態が風邪です。ただし、喉の入り口から肺につながる気管や気管支には、体内に侵入した病原体を排除する仕組みが備わっています。では、どのように病原体を排除しているのでしょうか。気管や気管支には、表面を粘膜に覆われた「線毛」を持つ