UCCグループのコーヒー専門教育機関「UCCコーヒーアカデミー」は、新サービス“たのしみ、つながる。こころときめくコーヒーサロン”「ACADEMY SALON（アカデミーサロン）」を始動する。同サービスは、コーヒーを通して受講者同士が交流しながら知識を深める、UCCコーヒーアカデミー初の取り組み。1回あたり約90分、全5回で構成されたA・Bの2つのプランを用意しており、今年度は年間4回（5月・7月・8月・10月開始）の開講を予定し