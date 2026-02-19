ミズノは、2026年春夏シーズンから「ミズノスポーツスタイル」シューズとより連携した「ミズノスポーツスタイル」アパレルをグローバルでデビューさせる。「ミズノスポーツスタイル」は、創業120周年の歴史に裏打ちされたスポーツテクノロジーとファッションを融合させたカテゴリー。革新と伝統のなかで生まれてきた製品に、現代的な解釈をこめて作りあげ、快適性はもちろん、顧客の気持ちを高揚させる製品を提供することをコンセ