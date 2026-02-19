前回の続きを書くはずだったのですが伝えたいことがあるので今回は全く別のお話です。アイドルを去年の12月に卒業してから言われるようになりました。「既存のファンなんかどうでもいいんだろ」「新規へのアプローチの方が大切なんだろ」「最近のきすみは元いるファンを蔑ろにしている」１：１のファンの方とのテレビ電話の機会に3分間ずっとその話で怒られ続けられたこともあります。でもそのおかげで私も学ぶこともあったり考え