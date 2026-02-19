ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開するPerfect Suit FActory（以下、P.S.FA）は、2月21日から、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品をP.S.FAグループ一部店舗（P.S.FA／P.S.JOY／TRANS CONTINENTS）と、P.S.FA公式オンラインショップで数量限定発売する。「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6才のスンスンと親友のノンノン、そしておじいち