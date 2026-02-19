タリーズコーヒージャパン（以下、タリーズコーヒー）は、消費者のテイクアウト時の利便性を高める新たなサービスとして、カフェチェーン業界では初導入（JALUX調べ）となるバイオマスフィルム製の手提げ型カップホルダーの提供を開始する。2月24日から都内対象店舗での提供を皮切りに、順次、全国へ展開予定。テイクアウト時にハンズフリーの状態を実現するこのカップホルダーは、環境配慮型資材の普及・提案を推進するJALグルー