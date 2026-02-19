大津市の住宅で2024年5月、更生支援の担当だった保護司新庄博志さん＝当時（60）＝を殺害したとして殺人罪などに問われた無職飯塚紘平被告（36）は19日、大津地裁で開かれた裁判員裁判の被告人質問で「大事な人を私のような人間に殺されたら、私なら耐えられない。非常に申し訳ない」と謝罪の言葉を述べた。弁護側から事件後の心情について問われると「当時の取り調べでは『すごいことをやった』と言ったが、今はただの人殺し