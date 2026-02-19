『気になってる人が男じゃなかった4』（新井すみこ/KADOKAWA）第30回【全37回】『気になってる人が男じゃなかった』を第1回から読むCDショップで働くミステリアスな「おにーさん」が気になる女子高生・あや。しかし、その正体はクラスメイトの目立たない女子・みつきだった。“気になってる人が、男じゃなかった”そんな誤解からはじまった2人の不思議な交流。卒業が迫るクリスマスのプロムの夜、ついに互いの関係にとって決定的な