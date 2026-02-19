キューネット、再春館、桜十字の西川グループは、熊本県が運営する「こども本の森 熊本」へ寄付金を贈りました。18日は、西川通子グループ会長が木村知事に目録を渡し知事から会長へは感謝状が贈られました。西川グループでは2023年度からの3か年で総額5000万円の寄付を行い「こども本の森」では本の購入や図書館の運営費に活用しています。なお、「こども本の森」には企業や個人から4億1000万円を超える