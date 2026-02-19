北朝鮮は平壌に到着した軍需産業の労働者に対し、600ミリの多連装ロケット砲を披露した＝2026年2月18日/Rodong Sinmun/KCNA（CNN）北朝鮮メディアによれば、金正恩（キムジョンウン）総書記は首都・平壌での式典で、核を搭載可能な多連装ロケット砲の発射装置の運転席に座った。金総書記はこの兵器について、同タイプの兵器で世界最強の部類に入ると称賛したという。北朝鮮メディアは国内での金総書記の威信を高め、敵視する相手に