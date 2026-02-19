ホンダは新型の電動バイクを3月に発売します。従来より10万円ほど安くし、普及を加速させます。【映像】低価格電動バイクの実際の映像ホンダが発売する「ICONe:」はベトナムで製造し、アジアで販売している低価格モデルの電動バイクで、今回はじめて日本市場に投入します。機能を簡素化したバッテリーを採用し、国内で販売してきた従来モデルより10万円ほど安い22万円で販売します。出力は排気量50ccのバイクと同程度で、