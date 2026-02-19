取手競輪Ｆ?「東京スポーツ賞」は１９日に最終日を行い、Ａ級戦は丸山留依（２０＝静岡）が１１Ｒ決勝を制し、２場所連続完全Ｖを飾った。落ち着いたレース運びだった。１番車を生かした前受けから一度突っ張り、打鍾過ぎからの再度の細中翔太の仕掛けにも「ホームで番手の口が空いているのは見えていたいたし、冷静に引いて落ち着いてから巻き返しました」。２角過ぎで出切ってからはゴールまで踏み上げるだけだった。今開