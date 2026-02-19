「天下布武」を掲げた織田信長が、京都に入ってから最初にしかけた軍事行動が越前出兵だった。東京大学史料編纂所教授の本郷和人さんは「味方と思っていた浅井長政が裏切ったため、信長は京都へ逃げ帰ることになった。しかし、この判断には疑問が残る」という――。※本稿は、本郷和人『軍事の日本史［新装版］ お金・戦略・武力のリアル』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■「あとは朝倉を攻めるだけ」と思いきや…この