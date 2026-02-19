俳優の渡辺謙が１９日に、侍ジャパン事前合宿地の宮崎・サンマリン球場で報道陣の取材に応対。第６回ＷＢＣを独占放送するＮｅｔｆｌｉｘでアンバサダーを務める世界的俳優は「相当楽しい仕事です」と相好を崩した。この日はブルペンにも足を運び、井端監督と談笑しながら投手陣のピッチングを視察した。「（前任の）栗山さんは結構熱い方でムードを盛り上げる方でしたが、井端さんはどちらかというとクールで、選手を信じなが