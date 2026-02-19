ユー・エス・ジェイが運営する「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は3月18日、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年を記念して、「スーパースター」をモチーフにした限定フードやグッズを発売する。「スーパースター」のフードやグッズが登場○期間限定アイテムや新デザインのグッズが続々"無敵マリオ"バージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」が新登場する。パワーアップバンドがあると、キー