浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は１９日に２日目が開催された。初日１着と好発進の福岡鷹（２５＝飯筭）は、２日目７Ｒも２着。佐藤裕二をゴール手前で追い抜く粘りの走りで好結果を呼び込んだ。「エンジンは良かった。直線はすごくいい。ただ、いい分、止まらないというか車が戻ってこない。流れ込み過ぎる。引き続きキャブくらい」。克服する点はあるが、機はおおむね良好だ。１級車で臨む最初