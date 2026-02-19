読書習慣と子どもの学力向上に関連があることがわかっている。では、どうやれば子どもは本を読むようになるのか。教育心理学・認知科学者の猪原敬介さんは「本を買って渡すだけでは意味がない。子どもが本に興味を示さない家庭では、見過ごされがちな共通点がある」という――。（第4回）※本稿は、猪原敬介『科学的根拠（エビデンス）が教える子どもの「すごい読書」』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com