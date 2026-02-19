【モデルプレス＝2026/02/19】元SDN48メンバーでギャルタレントとして活躍したなちゅが、17日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。現在の職業について明かした。【写真】ギャルサー出身41歳元SDNメンバーの現在の姿◆なちゅ、現在は不動産業界で活躍この日のスタジオトークでなちゅは「元々SDN48っていうアイドルグループに入ってたり、ギャル書道家とか、芸人とか