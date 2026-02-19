２月２１日の東京４Ｒ・３歳新馬（ダート１６００メートル）で初陣を迎えるイーグルロック（牡３歳、美浦・相沢郁厩舎、父ナダル）は、馬体重５６０キロを誇るパワータイプの大型馬だ。０３年の京都牝馬Ｓを制したハッピーパスを祖母に持つ良血馬で、一族には活躍馬が多い。先週の除外によりデビューは延びたが、美浦・Ｗコースでの最終追い切りは５ハロン６９秒０―１１秒７を単走でマークして、仕上がりは良さそうだ。相沢調