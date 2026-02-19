「ツバメが低く飛ぶと雨」や「夕焼けの次の日は晴れ」という言い伝えを聞いたことはありませんか？空や動物、自然の様子から天気を予想する言い伝えを「観天望気」といいます。昔は今のような天気予報がなかったので、人々は長年の経験から空や動物たちのわずかな違いをみて、天気を予想していたのです。観天望気には根拠はあるのか、本当に当たるのか、気になりませんか？今回は、5つの代表的な観天望気とその根拠について解説し