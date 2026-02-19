侍ジャパンの宮崎合宿で１９日、打者がブルペンに行列をつくった。投球練習を行っていたのはソフトバンク・松本裕樹投手のみだったが、阪神の森下翔太外野手と佐藤輝明内野手に続き、ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手、ソフトバンク・近藤健介外野手ら打者が続々と登場。投手のボールを受けている捕手を含め、最後は野手１１人が全員集結した。目的は生きたボールへの目慣らし。牧は「これから実戦に入るので、目だけでも慣らしていける