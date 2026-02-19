『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回は、マーク・ディクソンが1970年ローバー3500Sのベアリングの不調の原因を追究する。【画像】愛車の窮状を毎回救ってくれる頼れる旧友とともに（写真3点）自分の車を自分で整備すると、満足感は高く楽しいことも多いが、ときにはプロに任せた方が賢明な場合もある。ローバーの後輪ベアリングの不調が始まった時、そう判断して本当に良かったと、心の底から思った。最初の1カ月は、1800