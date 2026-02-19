男女4人から合わせて1400万円余りをだまし取った疑いです。カンボジアの特殊詐欺の拠点で、いわゆる“かけ子”として働いていたとみられる男が、福岡県警に再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、神奈川県の無職、工藤魁容疑者（29）です。警察によりますと、工藤容疑者は去年1月、別の人物らと共謀し、カンボジアの特殊詐欺の拠点から、警察官などをかたって大阪や宮城などに住む男女4人に電話をかけ、現金合わせて140