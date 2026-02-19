◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）ミッション遂行へ大きな一歩を踏み出したい。第７６回ダイヤモンドＳ（２１日、東京）に出走するスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は転厩初戦。１か月以上かけ、入念に乗り込まれてきた。姉は阪神ＪＦ勝ちなどがあるダノンファンタジーだが、友道調教師は「馬はまだまだ若いですよね。長いところ向きの体をしている」