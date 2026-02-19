山形県内最大の写真公募展「県写真展」が19日から山形市の山形美術館で始まりました。風景や伝統行事、暮らしの中で人が見せる一瞬の表情などを県内の愛好家が捉えた力作の数々を紹介します。ことしの県写真展には、9歳から96歳の390人から合わせて1679点が出品されました。日本を代表する写真家ハービー・山口さんが審査員を務め、会場の山形美術館には入賞、入選に選ばれた作品など466点が並んでいます。最高賞の県