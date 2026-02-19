従業員や職員に対して顧客や利用者が理不尽な要求などを行う「カスタマーハラスメント」が社会問題となっています。こうした中、山形市は、職員が「カスハラ」に対応するためのマニュアルを作成しました。カスハラの実情と対策を聞きました。「カスタマーハラスメント」通称「カスハラ」は、顧客や利用者、取引先から受ける理不尽な要求や暴言などの迷惑行為を表す言葉です。近年、全国的な社会問題となっていて、事業